Kars’ta Mehmetçik paletli kar aracıyla yaşlı hastayı hastaneye yetiştirdi

Eksi 30 derece soğukta koordineli müdahale

Kars’ın Akyaka ilçesi İbiş köyünde yaşayan ve kısa süre önce dizinden ameliyat olan Birsen Durak (70), ağrılarının artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ancak bölgedeki şiddetli tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine 25’inci Hudut Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 1’inci Yiğitler Hudut Karakol Komutanlığı ile İl Özel İdaresi ekipleri koordineli bir çalışma başlattı.

Köy yolunun iş makineleri ve birliğe ait ’Pistonbully’ tipi paletli kar küreme aracı ile temizlenmesinin ardından, Mehmetçik evinden aldığı Durak’ı paletli araçla taşıdı. Hasta, Tilki Tepe mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Durak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, zorlu hava koşullarında yürütülen koordineli çalışmaların önemini bir kez daha gösterdi.

