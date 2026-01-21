Kahramanmaraş Büyükşehir'den 2025'te Çiftçiye 100 milyon TL destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde fidan desteklerinden sulama borularına, sulama tesislerinden kanallara kadar üreticilere sağlanan desteklerle kırsal kalkınmayı güçlendirdi. Belediye, yerel üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi.

Fidan dağıtımları ve hibe desteği

Belediye, üretimi artırmak için yüzde 50 hibe ile toplam 190 bin 800 fidan dağıttı. Dağıtılan fidanlar arasında 143 bin zeytin, 10 bin 400 ceviz, 24 bin 400 badem ve 13 bin Maraş-18 ceviz fidanı bulunuyor. Bu çalışmalar için yapılan yatırımın büyüklüğü yaklaşık 21 milyon TL olarak açıklandı.

Modern sulama yatırımları

Çiftçilerin verimli üretim yapabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi, modern sulama boruları yatırımlarına da ağırlık verdi. Yaklaşık 38 milyon TL tutarındaki yatırım ile 100 bin metrelik modern sulama borusu desteği sağlandı. Bu sayede su kaynakları daha etkin kullanılırken tarım arazilerinin verimliliği hedeflendi.

Ayrıca kırsal mahallelerde su kayıplarını önlemek ve sulama altyapısını güçlendirmek üzere şehrin muhtelif noktalarında 5 bin 600 metre uzunluğunda modern sulama kanalları inşa edildi. Bu projeye ayrılan kaynak yaklaşık 15 milyon TL olarak ifade edildi.

Etki ve hedef

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde hem tarımsal üretimde artış sağlandı hem de kırsal bölgelerde ekonomik hareketlilik güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin programları, üreticilerin teknik ve ekonomik açıdan desteklenmesine odaklanıyor.

Başkan Fırat Görgel'in açıklaması

Başkan Fırat Görgel, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2025 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle çiftçilerimizin yanında olduk, kırsal mahallelerimizin kalkınmasına öncülük ettik. Modern sulama altyapısından fidan desteklerine, sulama borularından ve daha birçok alanda üreticilerimizin elini güçlendirdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, şehir ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor. Biz bu bilinçle hareket ediyor, her bir üreticimizi Kahramanmaraş’ın kalkınmasının temel taşı olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma verdiğimiz destekleri bu yılda da artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü şehir demek. Kahramanmaraş’ın bereketli topraklarıyla geleceğe güvenle bakmasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz" dedi.

Bu adımlarla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025'te tarım sektöründe kapsamlı destekler sunarak kırsal kalkınmayı ve yerel üretimin sürekliliğini hedefledi.

