Edremit Kahveciler Odası'nda Mustafa Aydoğan 7'nci Kez Güven Tazeledi

Edremit Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Aydoğan, üyelerin oylarıyla 7’nci kez yeniden başkan seçildi. Genel kurul Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Divan ve Genel Kurul Detayları

Genel kurulun divan başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem üstlendi. Divan kurulunda Hasan Bayram, Yüksel Kaplan, Hanifi Şentürk ve Serpil Köse yer aldı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde üyelerin güvenini tazeleyen Mustafa Aydoğan, yeniden başkanlığa seçilerek görevine devam etti. Genel kurulda yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Yönetim Kurulu

Asil: Refik Top, Davut Baydemir, Burhan Kadem, Serhat Köse, Mehmet Ali Olçum, Talip Özdemir

Yedek: İsmail Sasallı, Tamer Keskin, Hasan Yıldız, Sadettin Şener, Hüseyin Aydoğan, Ahmet Beke, Mehmet Bircan

Denetim Kurulu

Asil: Ümit Topal, Vedat Kapsız, Fikret Karaarslan

Yedek: Mehmet Emin Çınar, Bektaş Özcan, Erdoğan Yılmaz

Genel kurula katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yardımcım Coşkun Taşkın ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Kahveciler, Gazinocular ve Otelciler Odası Genel Kurulu’na katıldık. Mevcut Başkan Mustafa Aydoğan’ın tek aday olarak girdiği seçimin, esnafımıza ve odamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

