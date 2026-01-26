Yüksekova'da Buz Sarkıtları 3 Metreyi Aştı — Sıcaklık Sıfırın Altında 20 Derece

Yüksekova'da Buz Sarkıtları 3 Metreyi Aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle hayat durma noktasına geldi.

İlçe genelinde etkili olan aşırı soğuklar ve yoğun sis, günlük yaşamı sekteye uğratıyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi aştı.

Dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarının yakıt depoları ve motor aksamlarının donmasını engellemek için otomobillerini branda, battaniye ve naylon ile sararak önlem alıyor.

Aracını korumaya çalışan ilçe sakini şu sözlerle bölgedeki çetin şartları anlattı: "Gece sıcaklık çok düşüyor. Eğer akşamdan bu brandayı çekmezsek, sabah motorun donmasını engelleyemeyiz. Branda ve battaniye bizim burada tek savunma hattımız haline geldi."

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, don ve buzlanma riski nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, vatandaşları ise çatı altlarındaki buz sarkıtlarına karşı tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

