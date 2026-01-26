Sakarya Büyükşehir Ocak'ta bin 500 Çocuğu Tiyatroyla Buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında düzenlenen tiyatro ve kukla gösterileriyle bin 500 çocuğa sanat dolu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:29
Şehir genelinde tiyatro ve kukla ile sanat eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında şehrin farklı ilçelerinde düzenlediği gösterilerle bin 500 çocuka sanat dolu anlar yaşattı.

Etkinlik takvimini hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sahnelenen programda Nasreddin Hoca, Gizemli Bavul, Yaşasın Doğa adlı çocuk tiyatroları ile Çok Bilmiş İbiş kukla gösterisi yer aldı.

Kaynarca ve Arifiye'nin yanı sıra Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, eğlenceli anlatımları ve interaktif sahne düzenleriyle çocukları çevre bilinci, dostluk ve paylaşma gibi temel değerlerle buluşturdu.

Programlar, tiyatronun renkli dünyasıyla tanışma fırsatı sunarak çocukların sanatsal gelişimine katkı sağladı ve kültür-sanat faaliyetlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

