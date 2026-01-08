Edremit'te Lodos Altınkum Sahilini Deniz Köpüğüyle Beyaza Bürüdü

Edremit'te dün akşam başlayan güçlü lodos, Altınkum Plajı'nda kilometrelerce sahili deniz köpükleriyle kaplayarak şaşırtıcı görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:32
Edremit'te Lodos Altınkum Sahilini Deniz Köpüğüyle Beyaza Bürüdü

Edremit'te lodos Altınkum sahilini köpükle kapladı

Kıyı, denizden gelen yoğun köpük tabakasıyla adeta beyaza büründü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Altınkum Plajı'nda ender rastlanan bir doğa olayına neden oldu.

Altınkum Plajı ve çevresindeki sahil şeridi, fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların kıyıya vurması sonucu meydana gelen yoğun deniz köpüğü ile kaplandı. Ortaya çıkan görüntüler, sahilin kilometrelerce alanını beyaza bürüdü.

Edremit Körfezinde etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkilerken, Altınkum Mahallesi sahilinde oluşan köpüklenme vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlara sahne oldu. Vatandaşlar, oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Uzman gözlemlerine göre köpüklenme, denizdeki organik maddelerin rüzgâr ve dalga etkisiyle reaksiyona girmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Yetkililer, benzer doğa olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ALTINKUM PLAJI'NDA KİLOMETRELERCE ALAN DENİZ KÖPÜKLERİYLE KAPLANDI, SAHİL ADETA BEYAZA...

ALTINKUM PLAJI'NDA KİLOMETRELERCE ALAN DENİZ KÖPÜKLERİYLE KAPLANDI, SAHİL ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

ALTINKUM PLAJI'NDA KİLOMETRELERCE ALAN DENİZ KÖPÜKLERİYLE KAPLANDI, SAHİL ADETA BEYAZA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları