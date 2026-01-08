Edremit'te Lodos Altınkum Sahilini Deniz Köpüğüyle Beyaza Bürüdü

Edremit'te lodos Altınkum sahilini köpükle kapladı

Kıyı, denizden gelen yoğun köpük tabakasıyla adeta beyaza büründü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Altınkum Plajı'nda ender rastlanan bir doğa olayına neden oldu.

Altınkum Plajı ve çevresindeki sahil şeridi, fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların kıyıya vurması sonucu meydana gelen yoğun deniz köpüğü ile kaplandı. Ortaya çıkan görüntüler, sahilin kilometrelerce alanını beyaza bürüdü.

Edremit Körfezinde etkili olan şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkilerken, Altınkum Mahallesi sahilinde oluşan köpüklenme vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlara sahne oldu. Vatandaşlar, oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Uzman gözlemlerine göre köpüklenme, denizdeki organik maddelerin rüzgâr ve dalga etkisiyle reaksiyona girmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Yetkililer, benzer doğa olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ALTINKUM PLAJI'NDA KİLOMETRELERCE ALAN DENİZ KÖPÜKLERİYLE KAPLANDI, SAHİL ADETA BEYAZA BÜRÜNDÜ.