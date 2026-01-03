Eflani'de Buz Tutan Göletler Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Eksi 20 derecede dron görüntüleri

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava, göletlerin yüzeyini buzla kapladı.

İlçe, gece yarısı sıfırın altında 20 derece ile en soğuk gecelerinden birini yaşarken; Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletleri dondu.

Güneşin de yüzünü göstermesiyle buz tutmuş göletler ve çevresindeki karla kaplı alanlar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Buz tutan göletler, çevrelerindeki kar örtüsüyle birlikte dron ile görüntülendi ve havadan kaydedilen sahneler kartpostallık manzaralar sundu.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI VE EKSİ 20 DERECEYE KADAR DÜŞEN HAVA SICAKLIKLARI SONRASI YÜZEYİ BUZ TUTAN GÖLETLER, OLUŞAN KARTPOSTALLIK MANZARALARLA DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.