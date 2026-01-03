DOLAR
Eflani'de Buz Tutan Göletler Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Karabük'ün Eflani ilçesinde eksi 20 dereceyi bulan soğuklar Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerini dondurdu; dron görüntüleri kartpostallık sahneler sundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:04
Eflani'de Buz Tutan Göletler Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Eksi 20 derecede dron görüntüleri

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava, göletlerin yüzeyini buzla kapladı.

İlçe, gece yarısı sıfırın altında 20 derece ile en soğuk gecelerinden birini yaşarken; Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletleri dondu.

Güneşin de yüzünü göstermesiyle buz tutmuş göletler ve çevresindeki karla kaplı alanlar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Buz tutan göletler, çevrelerindeki kar örtüsüyle birlikte dron ile görüntülendi ve havadan kaydedilen sahneler kartpostallık manzaralar sundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

