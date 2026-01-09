Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı — 10–11 Ocak 2026

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin Tahmini

Meteorolojiden yapılan açıklamada:

"Ege Denizi’nde, rüzgarın yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir"

