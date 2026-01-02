DOLAR
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı; Kuzey ve Güney Ege'de rüzgar 7-9 ve 6-8 kuvvetinde esecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:36
Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

"Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 04.01.2026 (Pazar) günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 04.01.2026 (Pazar) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kuzey Ege: 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) fırtına; etkisini 04.01.2026 (Pazar) gece sonrası kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege: 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; etkisini 04.01.2026 (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

