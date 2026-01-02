Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

"Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 04.01.2026 (Pazar) günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 04.01.2026 (Pazar) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kuzey Ege: 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) fırtına; etkisini 04.01.2026 (Pazar) gece sonrası kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege: 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; etkisini 04.01.2026 (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi bekleniyor.

