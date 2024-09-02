.EGM Personel Alımı Yapacak: KPSS Şartsız Aşçı, Bulaşıkçı, Garson, Temizlikçi Alım Detayları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 8 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilan, KPSS şartı aranmaksızın çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapılacağını belirtiyor. Bu yazımızda, EGM tarafından açılan işçi alım ilanının tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. İşte başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve kura süreci hakkında tüm bilgiler..

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EGM KAMU İŞÇİ ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde çalışacak 8 kişilik işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayımladı. Yayınlanan ilana göre, adayların KPSS puanı olmadan başvurabileceği pozisyonlar için çeşitli şartlar belirlendi. İlan edilen pozisyonlar arasında aşçı yardımcısı, bulaşıkçı ve servis elemanı (garson) gibi görevler yer alıyor. Bu pozisyonlar için belirlenen şartları taşıyan adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını yaparak kuraya katılabilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI VE POZİSYONLAR

EGM’nin duyurusuna göre, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere toplamda 8 kişilik kontenjan ayrıldı. İşte kontenjan dağılımı ve ilgili pozisyonlar:

Aşçı Yardımcısı : 3 Kişi - İş İlanı No: 00008508050

: 3 Kişi - İş İlanı No: 00008508050 Bulaşıkçı (Stevard) : 2 Kişi - İş İlanı No: 00008508188

: 2 Kişi - İş İlanı No: 00008508188 Servis Elemanı (Garson): 3 Kişi - İş İlanı No: 00008508199

Bu pozisyonlar için başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvurularını yukarıda belirtilen iş ilanı numaralarıyla yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EGM’nin işçi alım ilanına başvuru yapacak adayların, genel ve özel şartları sağlaması gerekiyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre, başvuru yapacak adaylardan aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

18-40 yaş aralığında bulunmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Gece ve gündüz çalışmasında sağlık açısından bir engeli bulunmadığını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporuyla belgelendirmek (Göreve başladıktan sonra istenecektir),

Ankara il merkezinde ikamet ediyor olmak,

Adli sicil ve arşiv kaydı temiz olmak,

EGM tarafından yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.

İşe alınacak personel, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında çalıştırılacak ve ücretleri tesis gelirlerinden karşılanacaktır. Personel, asgari ücretle istihdam edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR VE POZİSYONLARA GÖRE GEREKLİLİKLER

Her pozisyon için adaylardan istenen özel şartlar da ilanla birlikte duyuruldu. İşte pozisyonlara göre aranan özel şartlar:

Garson (Servis Elemanı) Alımı : Garson veya servis elemanı olarak hijyen eğitimi almış ve bunu belgelendirmiş olmak.

: Garson veya servis elemanı olarak hijyen eğitimi almış ve bunu belgelendirmiş olmak. Bulaşıkçı (Stevard) Alımı : Hijyen eğitimi almış ve belgelendirmiş olmak.

: Hijyen eğitimi almış ve belgelendirmiş olmak. Aşçı Yardımcısı Alımı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı aşçılık sertifikasına sahip olmak veya en az 5 yıl aşçı yardımcılığı tecrübesine sahip olmak (SGK kayıtları ile belgelemek).

BAŞVURU SÜRECİ VE KURA DETAYLARI

Başvurular, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 6 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını, belirtilen tarihler arasında İŞKUR üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvurular, yukarıda belirtilen iş ilanı numaraları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuru sahipleri arasından kura ile asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Kura çekimi, 20 Eylül 2024 tarihinde, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılacak. Kura işlemleri sabah 09:00'da başlayıp gün boyu devam edecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sonuçları ve mülakat tarihi, EGM’nin resmi web sayfasında duyurular kısmında yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH VE ADRES

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuruların son tarihidir. 6 Eylül 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvurular için adayların tüm belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik veya yanlış belge ile başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurularınızı İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz: Başvuru Adresi.