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Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Geçtiğimiz gün başvuruları başlayan yeni iş ilanı, tercihen üniversite mezunlarını ve ehliyeti olan bireyleri ilgilendiriyor. Başvurular kapsamında herhangi bir tecrübe aranmaması da tercih sebebi olacağı tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:21
Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Kamu kurum ve kuruluşları olduğu kadar özel sektör iş ilanları merakla araştırılıyor. İşsizliğin artması vatandaşı çeşitli iş kollarına iterken elinde bulunan becerilerini değerlendirebileceği sektörler genel olarak tercih sebebi oluyor. Geçtiğimiz gün başvuruları başlayan yeni iş ilanı, tercihen üniversite mezunlarını ve ehliyeti olan bireyleri ilgilendiriyor. Başvurular kapsamında herhangi bir tecrübe aranmaması da tercih sebebi olacağı tahmin ediliyor. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Tuzla Servisi'nde çalışmak üzere "Servis Danışmanı" alımı yapılacağının belirtildiği iş ilanı açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında kendini otomotiv sektöründe geliştirmek isteyen kişilerin yakın metrajına giren ilan ile alakalı detaylar merakla araştırılmaya başlandı.

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DOĞUŞ OTOMOTİV PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran adayların Türkçe ile İngilizce dillerinde etkili iletişim kurabilmesi ve otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler deneyimine sahip olması şartı mevcut iken il etapta üniversite mezunlarının değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş bulunuyor. Adayların, dört yıllık bir üniversite mezunu olması ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekliliği de mevcut. Özellikle de iletişim becerileri üst safhada olan kişilerin iş alımı için avantajlı kesim olduğu da ilanda belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan Doğuş Otomotiv, çalışanlarına özel sağlık sigortası, servis imkânı, yemekhane hizmetleri ve hayat sigortası gibi çeşitli yan haklar sunarak çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Başvurular online ya da İnsan Kaynaklarına başvurarak tamamlanabiliyor.

SERVİS DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

İlanda yer alan açıklamada Servis Danışmanı olarak atanacak kişinin, müşteri karşılama, araç kabul ve teslimi süreçlerini kontrol etmekten sorumlu olacağı belirtilmiş bulunuyor. atölye içindeki bakım ve onarım süreçlerinin takibini de yapacak olan servis danışmanı müşteri bilgilendirmelerini gerçekleştirecek ve onarım için gereken onay ve ödeme süreçlerini yönetecek.

SERVİS DANIŞMANI MAAŞLARI VE YAN HAKLARI

Alımı yapılacak olan servis danışmanlığı maaşları merak ediliyor. Ülkemizde servis danışmanları ortalama 31,200 TL maaş alıyor.

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