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Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla şoför alımı başvuruları açıldı

Düz işçi statüsünde ve şoför olarak 39 kişiye istihdam sağlanacağı duyuruldu. Güncel başvuru süreci, koşullar ve işe alım hakkında daha fazla bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:45
Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla şoför alımı başvuruları açıldı

Antalya'nın popüler turizm merkezi Kaş'ta turizm sektöründe faaliyeti bulunan Kaş Likya Turizm İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti., insan kaynağı ihtiyacını karşılamak kaydıyla 39 kişiyi işe alacağını duyurdu.

Şirket, 30 işçi ve 9 kamyon şoförüne yönelik başvuruları kabul ediyor. İş pozisyonları herhangi bir iş deneyimi gerektirmemektedir ancak şoför olarak çalışmak isteyen adayların SRC ve Psikoteknik Sertifikasının yanı sıra C ve E sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak olan adayların ayrıca, kamu haklarından mahrum edilmemiş olmaları ve ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Başvuru süreci ile iletişim bilgileri

Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla şoför alımı başvuruları açıldı

Adaylar 10 Haziran 2024'e kadar pozisyonlara başvurabilirler. Başvuru sahipleri başvurularını şahsen ya da e-posta yoluyla şirket adresine eya e-posta adresine gönderebilirler.

Kaş Likya Turizm, turizm sektöründe iş arayanlara yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliği nedeniyle şirketin geçici personel ihtiyacı artıyor. Bu da bölgede iş arayanlara ek gelir fırsatları yaratıyor.

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