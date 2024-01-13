Ekstra malzemeye gerek yok! 1 su bardağı mercimek yetiyor: Lezzetine doyum olmayacak

Hem yazın hem de kışın tüketebileceğiniz bir çorba tarifi sizlerle. Yeşil mercimek çorbasının tüm detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TADIYLA MEST EDECEK YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Erişteli yeşil mercimek çorbası için lezzetli bir tarif. Tarifte kullanılacak malzemeler ise aşağıdaki gibidir:

Bir su bardağı yeşil mercimek

Bir tane orta boy kuru soğan

Bir diş sarımsak

Dört yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Bir buçuk su bardağı erişte (kesme makarna)

Beş su bardağı sıcak su





Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

İki çay kaşığı kuru nane

Bir çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yeşil mercimeklerin üzerini geçecek kadar su ekleyip pişirin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Soğanları ve sarımsakları yağda kavurmaya bırakın. Haşlanmış yeşil mercimekleri süzüp bir kenara koyun. Domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın. Erişteleri ekleyin ve iki dakika daha karıştırarak kızartın. Haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyin. Son olarak kaynar suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı on beş dakika pişmeye bırakın. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun!