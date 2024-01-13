Ekstra malzemeye gerek yok! 1 su bardağı mercimek yetiyor: Lezzetine doyum olmayacak
Bir bardak mercimekle harika bir çorba yapabilirsiniz! Yapımı oldukça basit! Detaylar haberimizde.
Hem yazın hem de kışın tüketebileceğiniz bir çorba tarifi sizlerle. Yeşil mercimek çorbasının tüm detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
TADIYLA MEST EDECEK YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Erişteli yeşil mercimek çorbası için lezzetli bir tarif. Tarifte kullanılacak malzemeler ise aşağıdaki gibidir:
Bir su bardağı yeşil mercimek
Bir tane orta boy kuru soğan
Bir diş sarımsak
Dört yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Bir buçuk su bardağı erişte (kesme makarna)
Beş su bardağı sıcak su
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
İki çay kaşığı kuru nane
Bir çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yeşil mercimeklerin üzerini geçecek kadar su ekleyip pişirin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Soğanları ve sarımsakları yağda kavurmaya bırakın. Haşlanmış yeşil mercimekleri süzüp bir kenara koyun. Domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın. Erişteleri ekleyin ve iki dakika daha karıştırarak kızartın. Haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi ekleyin. Son olarak kaynar suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı on beş dakika pişmeye bırakın. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun!