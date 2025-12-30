Elazığ Cip Baraj Gölü'nde Kara Batakların Kartpostallık Anları

Elazığ Cip Baraj Gölü'nde kara bataklar doğanın sessiz sahnesini oluşturdu

Karlı havada kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi

Elazığ’da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, kentte kış manzaralarını derinleştirirken Cip Baraj Gölü üzerinde göz alıcı yaban hayatı kareleri ortaya çıktı.

Dron ile yapılan çekimlerde, göl yüzeyinde bir süre kara bataklar su üzerinde koşar adımlarla ilerledi. Ardından kuşlar kanat çırparak havalandı; bu anlar izleyenlere adeta kartpostallık bir sahne sundu.

Görüntüler, kentin doğal zenginliğini ve zorlu kış koşullarına rağmen yaban hayatının canlılığını gözler önüne serdi. Dron kayıtları, bölgedeki yürütülen doğa gözlemlerine görsel bir belge niteliği taşıdı.

Cip Baraj Gölü üzerindeki bu görüntüler, Elazığ’ın kış turizmi ve doğal yaşam açısından sahip olduğu görsel değeri vurguluyor.

ELAZIĞ'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI, CİP BARAJ GÖLÜ'NDE YABAN HAYATINA DAİR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.