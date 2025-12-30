DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,05%
ALTIN
6.016,26 -0,69%
BITCOIN
3.777.002,14 -0,99%

Elazığ Cip Baraj Gölü'nde Kara Batakların Kartpostallık Anları

Elazığ'da soğuk ve kar yağışı sırasında Cip Baraj Gölü'nde dron görüntüleri, kara batakların su üzerinde ilerleyip havalanma anlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:01
Elazığ Cip Baraj Gölü'nde Kara Batakların Kartpostallık Anları

Elazığ Cip Baraj Gölü'nde kara bataklar doğanın sessiz sahnesini oluşturdu

Karlı havada kartpostallık görüntüler dron ile kaydedildi

Elazığ’da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, kentte kış manzaralarını derinleştirirken Cip Baraj Gölü üzerinde göz alıcı yaban hayatı kareleri ortaya çıktı.

Dron ile yapılan çekimlerde, göl yüzeyinde bir süre kara bataklar su üzerinde koşar adımlarla ilerledi. Ardından kuşlar kanat çırparak havalandı; bu anlar izleyenlere adeta kartpostallık bir sahne sundu.

Görüntüler, kentin doğal zenginliğini ve zorlu kış koşullarına rağmen yaban hayatının canlılığını gözler önüne serdi. Dron kayıtları, bölgedeki yürütülen doğa gözlemlerine görsel bir belge niteliği taşıdı.

Cip Baraj Gölü üzerindeki bu görüntüler, Elazığ’ın kış turizmi ve doğal yaşam açısından sahip olduğu görsel değeri vurguluyor.

ELAZIĞ'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI, CİP BARAJ GÖLÜ'NDE YABAN HAYATINA DAİR...

ELAZIĞ'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI, CİP BARAJ GÖLÜ'NDE YABAN HAYATINA DAİR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI.

ELAZIĞ'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI, CİP BARAJ GÖLÜ'NDE YABAN HAYATINA DAİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti
7
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları