DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.067,09 -0,36%

Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı

Elazığ'ın Alayağmur köyünde yüksek ateşli 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, kara saplanan ambulans yerine greyderle ambulansa ulaştırılarak Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:23
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı

Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Çocuğa Greyderli Müdahale

Olayın Detayları

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü Zil mezrasında yaşayan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Sağlık ekipleri mezraya intikal eden ambulans ile müdahale için yola çıktı.

Ancak ulaşım sırasında ambulans kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri ve karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler ilk olarak ambulansı bulunduğu noktadan kurtardı. Ardından minik Lavin, greyder ile ambulansa taşındı ve yollar açıldıktan sonra Karakoçan Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay, kırsalda acil müdahale sürecinde ekiplerin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ'DA HASTA ÇOCUK GREYDERLE AMBULANSA ULAŞTIRILDI

ELAZIĞ'DA HASTA ÇOCUK GREYDERLE AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı
2
Şırnak'ta Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
3
Malatya Akçadağ'da bin 600 rakımda kar keyfi — Kozluca'da arkadaşların ilginç eğlencesi
4
Gümüşhane’de Yaban Hayvanlarına Yemleme Seferberliği
5
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu
6
Kumluca-Kemer Karayolu'nda Heyelan: D-400'e Kayalar Yola Saçıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları