Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Lavin Greyderle Ambulanstan Hastaneye Taşındı

Elazığ'da 3,5 Yaşındaki Çocuğa Greyderli Müdahale

Olayın Detayları

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü Zil mezrasında yaşayan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Sağlık ekipleri mezraya intikal eden ambulans ile müdahale için yola çıktı.

Ancak ulaşım sırasında ambulans kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri ve karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler ilk olarak ambulansı bulunduğu noktadan kurtardı. Ardından minik Lavin, greyder ile ambulansa taşındı ve yollar açıldıktan sonra Karakoçan Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay, kırsalda acil müdahale sürecinde ekiplerin koordineli çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

