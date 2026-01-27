Elazığ'da 5 Katlı Hasarlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

Doğukent'te yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı Elazığ'da devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntıların yarattığı tahribatın ardından güvenlik nedeniyle yıkımlar sürüyor.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde gerçekleşti. 5 kat 10 daireli olarak kayıtlı bina, ekiplerin kontrolünde bir iş makinesi ile yıkıldı.

Yıkım anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve anlar kameralara yansıdı.

Yetkililer ve ekipler, hasarlı yapıların yıkımına devam ettiklerini belirtiyor.

Elazığ’da hasarlı bina iş makinesi ile böyle yıkıldı