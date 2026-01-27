Elazığ'da 5 Katlı Hasarlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Elazığ Doğukent'te 5 kat 10 daireli bina iş makinesiyle yıkıldı; yıkım anı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:29
Doğukent'te yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı Elazığ'da devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntıların yarattığı tahribatın ardından güvenlik nedeniyle yıkımlar sürüyor.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde gerçekleşti. 5 kat 10 daireli olarak kayıtlı bina, ekiplerin kontrolünde bir iş makinesi ile yıkıldı.

Yıkım anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve anlar kameralara yansıdı.

Yetkililer ve ekipler, hasarlı yapıların yıkımına devam ettiklerini belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

