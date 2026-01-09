Elazığ'da aralıklı kar yağışı sürüyor

Meteoroloji uyarısı sonrası Elazığ’da aralıklı kar yağışı sürüyor; sabah görülen kısa süreli yağış etkili oldu, bölge için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:04
Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Geçen hafta etkili olan karın ardından dondurucu hava kentte etkisini gösterdi; okulların tatil edildiği Elazığ'da sabah saatlerinde görülen kar kısa süreli etkili oldu ve sonra kesildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama

"Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğusu, Adıyaman’ın kuzey kesimleri ile Malatya’nın kuzey ve güneyinin kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yüksek kesimlerde ise(1500m ve üzeri) yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

