Elazığ’da Betonların Arasında Beyaz Vaha: Fırat Üniversitesi ve Kültür Park

Elazığ’da kar sonrası Fırat Üniversitesi ormanı ve Kültür Park, şehir merkezinde bembeyaz bir vahayı andırdı; havadan çekilen görüntüler nadir anları yansıttı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:31
Elazığ’da Betonların Arasında Beyaz Vaha: Fırat Üniversitesi ve Kültür Park

Elazığ’da Betonların Arasında Beyaz Vaha: Fırat Üniversitesi ve Kültür Park

Şehir merkezinde nadir görülen kış manzarası havadan görüntülendi

Elazığ’da kar yağışının ardından Fırat Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alan ile Kültür Park, binaların arasında adeta bir beyaz vaha'ya dönüştü.

Genellikle yüksek kesimlerde görülen yoğun kar manzaraları bu kez şehrin kalbinde ortaya çıktı. Beton binaların ve ana arterlerin çevrelediği alandaki kar örtüsü, Zübeyde Hanım Caddesi yakınındaki ormanlık alanda dev bir kış bahçesi görünümü sundu.

Modern kent dokusuyla iç içe geçmiş bu doğal görüntüler, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Dağ yollarını aratmayan kar yoğunluğu, şehir merkezinde nadir görülen kareler oluşturdu ve izleyenleri etkiledi.

Havadan görüntülenen bu sahneler, Elazığ'da karın şehre kattığı farklı ve çarpıcı görsel zenginliği gözler önüne serdi.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI SONRASI ŞEHRİN KALBİNDEKİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORMANI VE KÜLTÜR PARK, BİNALARIN...

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI SONRASI ŞEHRİN KALBİNDEKİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORMANI VE KÜLTÜR PARK, BİNALARIN ARASINDA YÜKSELEN BEYAZ BİR VAHAYA DÖNÜŞTÜ

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI SONRASI ŞEHRİN KALBİNDEKİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORMANI VE KÜLTÜR PARK, BİNALARIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları