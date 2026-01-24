Elazığ’da Betonların Arasında Beyaz Vaha: Fırat Üniversitesi ve Kültür Park

Şehir merkezinde nadir görülen kış manzarası havadan görüntülendi

Elazığ’da kar yağışının ardından Fırat Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alan ile Kültür Park, binaların arasında adeta bir beyaz vaha'ya dönüştü.

Genellikle yüksek kesimlerde görülen yoğun kar manzaraları bu kez şehrin kalbinde ortaya çıktı. Beton binaların ve ana arterlerin çevrelediği alandaki kar örtüsü, Zübeyde Hanım Caddesi yakınındaki ormanlık alanda dev bir kış bahçesi görünümü sundu.

Modern kent dokusuyla iç içe geçmiş bu doğal görüntüler, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Dağ yollarını aratmayan kar yoğunluğu, şehir merkezinde nadir görülen kareler oluşturdu ve izleyenleri etkiledi.

Havadan görüntülenen bu sahneler, Elazığ'da karın şehre kattığı farklı ve çarpıcı görsel zenginliği gözler önüne serdi.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI SONRASI ŞEHRİN KALBİNDEKİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORMANI VE KÜLTÜR PARK, BİNALARIN ARASINDA YÜKSELEN BEYAZ BİR VAHAYA DÖNÜŞTÜ