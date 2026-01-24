Siirt'te 10 Yaşındaki Çocuk Sobadan Yaralandı, İş Makinasıyla Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde soba devrilmesi sonucu kolundan yaralanan 10 yaşındaki çocuk, iş makinasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:53
Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde zorlu kurtarma çalışması

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde, sobanın devrilmesi sonucu Yalçın Akburak (10) sağ kolundan yaralandı.

Olayın ardından harekete geçen İl Özel İdare ekipleri, zorlu kış şartları nedeniyle köye doğrudan ulaşamayınca yaklaşık 6 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu küçük çocuk, iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı ve ambulansa teslim edildi.

