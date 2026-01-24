Tokat'ta Kaz Gölü Buz Tutunca Kış Manzarası Büyüledi

Tokat'ta etkili kar yağışıyla birlikte doğa harikası Kaz Gölü beyaza büründü. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi soğuyan hava koşullarıyla buzla kaplanırken, ortaya çıkan kış manzarası izleyenleri mest etti.

Havadan kaydedilen görsel şölen

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, buz tutan göl yüzeyi, karla örtülen sazlık alanlar ve çevredeki tarım arazileri ön plana çıktı. Sazlıklar, yürüyüş yolları ve gözetleme kuleleri kar örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler oluştu. Sessizliği ve doğal dokusuyla Kaz Gölü, kış aylarında da doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Yenileme çalışmaları ve belirsiz ziyaretçi açılışı

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü, 16 Haziran 2021 tarihinde başlatılan proje çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı. 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen alanda, sosyal donatılar oluşturmak amacıyla planlanan çalışmaların 2021 yılının Kasım ayında tamamlanması hedeflenmişti. Ancak pandemi süreci ve 6 Şubat depremleri nedeniyle işler aksadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yeniden başlatılan projenin maliyetinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu kaydedildi. Proje tamamlandığında alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, kır lokantası, gün batımı terası ve mescit gibi sosyal alanlar yer alacak.

Yenileme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve gölün ziyaretçilere ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

