Erzurum'da Yoğun Tipi Çevre İllerle Ulaşımı Aksattı

Yüksek kesimlerde etkili olan tipi, kritik geçitlerde ulaşımı zorlaştırdı

Erzurum'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gündür süren kar yağışının ardından, dün akşamdan itibaren tipi, ilin çevre illerle erişimini güçleştiriyor.

Tipi nedeniyle Erzurum - Bayburt karayolu Kop geçidi, Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidi ve Erzurum - Bingöl karayolu Kirişli bölgesinde araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bildirildi ve bu bölgelerde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Karayolları ekipleri yollarda aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanma ve azalan görüş mesafesi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ERZURUM’DA ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ OLARAK ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.