Erzurum'da Yoğun Tipi Çevre İllerle Ulaşımı Aksattı

Erzurum'da iki gündür süren kar yağışı ve dün akşamdan itibaren etkili tipi, Kop, Güzelyayla ve Kirişli güzergâhlarında ulaşımı güçleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:43
Yüksek kesimlerde etkili olan tipi, kritik geçitlerde ulaşımı zorlaştırdı

Erzurum'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gündür süren kar yağışının ardından, dün akşamdan itibaren tipi, ilin çevre illerle erişimini güçleştiriyor.

Tipi nedeniyle Erzurum - Bayburt karayolu Kop geçidi, Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidi ve Erzurum - Bingöl karayolu Kirişli bölgesinde araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bildirildi ve bu bölgelerde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Karayolları ekipleri yollarda aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanma ve azalan görüş mesafesi konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

