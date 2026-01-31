Şampiyon A.Ş. 45. Yılını Kutladı: 2030'da Şampiyon Holding Hedefi

Malatya merkezli Şampiyon A.Ş., Mövenpick Otel'deki törenle 45. yılını kutladı; 2030 vizyonu açıklandı, başarılı çalışanlar ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:44
Şampiyon A.Ş. 45. Yılını Mövenpick Otel'de Kutladı

Malatya'nın köklü sanayi kuruluşlarından Şampiyon A.Ş., kuruluşunun 45. yılını Mövenpick Otel'de düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Tören kapsamında şirketin 2030 vizyonu paylaşıldı ve başarılı çalışanlara ödüller verildi.

Etkinlikte kimler vardı

Programa Şampiyon Şirketler Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Nazım Kıymaz, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kıymaz, Şampiyon Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kıymaz, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

2030 hedefi ve konuşmalar

Konuşmasında Nazım Kıymaz, 1980 yılında küçük bir atölyede başlayan yolculuğun bugün 12 marka ile büyük bir yapıya dönüştüğünü vurgulayarak, başarılarının temelinde dürüstlük, adalet ve çalışanlara verilen değer olduğunu belirtti. Kıymaz, yeni hedeflerinin 2030 yılında Şampiyon Holding'i kurmak olduğunu ifade etti.

Kerem Kıymaz ise kurumsallaşma sürecinin meyvelerini almaya başladıklarını, yeni iş alanlarıyla büyümeye devam edeceklerini söyledi ve TOGG markasının da Şampiyon Otomotiv bünyesine katıldığını açıkladı.

Törenin sonu

Etkinlik, başarılı çalışanların ödüllendirilmesinin ardından düzenlenen müzik programı ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

