Alaplı Belediyespor 50. Yıl Gecesi: Birlik ve Dayanışma Mesajları

Alaplı Belediyespor 50. Yıl Gecesi: Birlik ve Dayanışma

Alaplı Belediyespor’un 50. yılı dolayısıyla düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi, sporun ötesinde mesajlarla dikkat çekti. Zonguldak’ın Alaplı Kültür Salonunda gerçekleştirilen etkinlik geniş katılımla gerçekleşti.

Gecede; CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Oktay, Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, belediye meclis üyeleri, sporcular, iş insanları ve çok sayıda esnaf hazır bulundu.

Başkan Tekin: Gençlere ve Branşlara Odaklanan Kulüp

Programda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, kulübün sadece futbolda değil birçok branşta faaliyet göstererek gençlerin önünü açtığını vurguladı ve yönetim ile emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu yıl kulübün başında ciddi bir emek harcanıyor. Güzel bir ekip kuruldu. Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi ve çocuklarımızı görüyoruz. Alaplı Belediyespor, gençleri spora yönlendiren ve birçok branşta mücadele eden bir kulüp haline geldi. Kısa sürede önemli hizmetler yapıldı. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

Tekin, belediye olarak kulübün her zaman yanında olduklarını belirterek, kulübün kurucu başkanından bugüne emeği geçen tüm başkanlara, yöneticilere, iş insanlarına ve esnafa teşekkür etti.

BAL Serüveni ve Kulüpler Arası Dayanışma

Başkan Tekin, kulübün Bölgesel Amatör Lig (BAL) sürecine de değinerek, Alaplı tarihinde ilk kez Alaplı Belediyespor’un BAL Ligi’ne yükseldiğini hatırlattı ve yaşanan zorlu mücadeleye dikkat çekti.

"Mütevazı bir takım kurduk. İyi bir yönetim, iş insanlarımızın ve esnaflarımızın desteği ile sahadaki mücadele bizi şampiyonluk yarışına taşıdı. Çok güçlü rakiplerle mücadele ettik, 3. Lig’in kapısından döndük. Sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle liglere ara vermek zorunda kaldık."

Ara verilen dönemde Alaplı Belediyespor’da görev yapan teknik ekip ve futbolcuların Kdz. Ereğli Belediyespor’da şampiyonluk yaşadığına dikkat çeken Tekin, iki kulübün kardeş takım olduğunu ve her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Siyasetin Geri Planda Kalması Mesajı

Konuşmasının sonunda siyasetin, Alaplı söz konusu olduğunda geri planda kalması gerektiğini vurgulayan Tekin, birlik vurgusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim siyasetimiz Alaplı’ya gelince yok. Alaplı’nın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Siyaset seçim zamanı yapılır. Ancak konu Alaplı olunca ayrım olmaz, taraf olmaz. Sporda ve Alaplı’ya hizmet noktasında asla siyaset yapmayız."

Gece Forma Satışıyla Sona Erdi

Program, Alaplı Belediyespor’a destek amacıyla düzenlenen forma satışıyla son buldu. Davetliler forma satın alarak kulübe destek sağlarken, gece samimi görüntüler ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.

ZONGULDAK (İHA) - ALAPLI BELEDİYESPOR’UN 50. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA GECESİ, SPORUN ÖTESİNDE VERİLEN MESAJLARLA DİKKAT ÇEKTİ.