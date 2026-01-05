Elazığ'da Kapalı Köy Yolları 90 Araç ve 120 Personelle Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle seferber oldu
Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 90 araç ve 120 personel görevlendirildi. Ekipler, gece gündüz yürüttükleri operasyonlarla yolları açtı.
Yapılan müdahaleler sonucunda kent genelinde kapalı köy yolları açıldı ve ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
ELAZIĞ’DA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA KAPALI KÖY YOLLARI YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI