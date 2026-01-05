DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Elazığ'da Kapalı Köy Yolları 90 Araç ve 120 Personelle Ulaşıma Açıldı

Elazığ İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personelle kar nedeniyle kapanan köy yollarını gece gündüz çalışarak yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:08
Elazığ'da Kapalı Köy Yolları 90 Araç ve 120 Personelle Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle seferber oldu

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 90 araç ve 120 personel görevlendirildi. Ekipler, gece gündüz yürüttükleri operasyonlarla yolları açtı.

Yapılan müdahaleler sonucunda kent genelinde kapalı köy yolları açıldı ve ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

ELAZIĞ’DA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA KAPALI KÖY YOLLARI...

ELAZIĞ’DA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA KAPALI KÖY YOLLARI YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mudurnu'da Kar Yağışı Tarihi Konakları Beyaza Bürüdü
2
Elazığ'da Kapalı Köy Yolları 90 Araç ve 120 Personelle Ulaşıma Açıldı
3
Anneden acı veda: Elif Kumal son yolculuğuna uğurlandı
4
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
5
Trakya’da Yağışlar Yarıya İndi: Meriç ve Tunca’da Su Seviyesi Kritik
6
Manisa'da İlk Emekli Kafe 7 Ocak'ta Açılıyor
7
Hamzalı'nın 31. Yılı: PKK Saldırısında 23 Şehit Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları