Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Çorum Belediyesi, semt pazarlarında 'seç-al' uygulamasını 5 Ocak'ta başlattı; vatandaş ve esnaf memnun, bazı hassas ürünler kapsam dışı bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:37
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Çorum Belediyesi, semt pazarlarındaki ürün kalitesi sorunlarına çözüm olarak 'seç-al' uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Meclisi kararıyla uygulama 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.

Uygulamanın amacı ve kapsamı

Uygulama, alışverişi daha güvenli, düzenli ve sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor. Vatandaşlar seçilebilir ürünleri kendileri seçip dokunarak alabilecek, satın aldıkları ürünleri pazar yerinde kontrol edebilecek ve tartı noktasında tarttırabilecek. Bu düzenleme ile hem tüketici memnuniyeti artacak hem de pazar düzeni korunacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazar yerinde incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla görüştü ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Seç-al uygulaması, Çorum’daki pazar alışverişine yeni bir düzen ve güven kazandıracak'.

Hangi ürünler kapsam dışında?

Belediye açıklamasında, organik ve hassas yapıları nedeniyle bazı ürünlerin seç-al kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi. Seç-al kapsamı dışında kalan ürünler şunlar: çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, üzüm, balık çeşitleri, şarküteri ve süt ürünleri, kuru bakliyat, baharat ve aktar ürünleri, kuruyemişler, unlu mamuller ile marmelat, bal, reçel ve benzeri ürünler.

Uygulamaya uyulmaması halinde Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 27-1/d maddesi uyarınca 'satıştan kaçınmak' yaptırımının uygulanacağı hatırlatıldı.

İlk tepkiler

'Seç-al' uygulaması ilk günden itibaren hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafından olumlu dönüş aldı. Vatandaşlar ürünleri seçip almaktan memnun olurken, pazarcılar da düzenlemeyle pazarların ilgi görmeye devam edeceğini belirtti.

ÇORUM’DA SEMT PAZARINDA YAŞANAN ÜRÜN KALİTESİ PROBLEMLERİ, SEÇEREK ALMANIN ZORUNLU HALE...

ÇORUM’DA SEMT PAZARINDA YAŞANAN ÜRÜN KALİTESİ PROBLEMLERİ, SEÇEREK ALMANIN ZORUNLU HALE GETİRİLMESİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTU.

ÇORUM’DA SEMT PAZARINDA YAŞANAN ÜRÜN KALİTESİ PROBLEMLERİ, SEÇEREK ALMANIN ZORUNLU HALE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları