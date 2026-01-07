Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Çorum Belediyesi, semt pazarlarındaki ürün kalitesi sorunlarına çözüm olarak 'seç-al' uygulamasını hayata geçirdi. Belediye Meclisi kararıyla uygulama 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.

Uygulamanın amacı ve kapsamı

Uygulama, alışverişi daha güvenli, düzenli ve sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor. Vatandaşlar seçilebilir ürünleri kendileri seçip dokunarak alabilecek, satın aldıkları ürünleri pazar yerinde kontrol edebilecek ve tartı noktasında tarttırabilecek. Bu düzenleme ile hem tüketici memnuniyeti artacak hem de pazar düzeni korunacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazar yerinde incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla görüştü ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Seç-al uygulaması, Çorum’daki pazar alışverişine yeni bir düzen ve güven kazandıracak'.

Hangi ürünler kapsam dışında?

Belediye açıklamasında, organik ve hassas yapıları nedeniyle bazı ürünlerin seç-al kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi. Seç-al kapsamı dışında kalan ürünler şunlar: çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, üzüm, balık çeşitleri, şarküteri ve süt ürünleri, kuru bakliyat, baharat ve aktar ürünleri, kuruyemişler, unlu mamuller ile marmelat, bal, reçel ve benzeri ürünler.

Uygulamaya uyulmaması halinde Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 27-1/d maddesi uyarınca 'satıştan kaçınmak' yaptırımının uygulanacağı hatırlatıldı.

İlk tepkiler

'Seç-al' uygulaması ilk günden itibaren hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafından olumlu dönüş aldı. Vatandaşlar ürünleri seçip almaktan memnun olurken, pazarcılar da düzenlemeyle pazarların ilgi görmeye devam edeceğini belirtti.

