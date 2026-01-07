Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti

Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Katıldı

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi Maden Camii’nde, Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya’nın katılımıyla yatsı namazı buluşması düzenlendi.

Program, yatsı namazının eda edilmesinin ardından Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya’nın gerçekleştirdiği sohbetle devam etti. Sohbette ’Zamanın kıymetini bilmek’ konusu ele alınarak, zamanın verimli kullanılması, hayatımızdaki önemi ve dini açıdan taşıdığı değerler üzerinde duruldu.

Müftü Kaya, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılım sağlayan tüm cemaate teşekkür etti. Program yapılan dualarla sona erdi.

