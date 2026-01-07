Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti

Seyitgazi Kırka Mahallesi Maden Camii'nde yapılan yatsı namazı buluşmasında Müftü Şahmurat Kaya 'Zamanın kıymetini bilmek' konulu sohbet verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:06
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti

Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Katıldı

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi

Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi Maden Camii’nde, Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya’nın katılımıyla yatsı namazı buluşması düzenlendi.

Program, yatsı namazının eda edilmesinin ardından Seyitgazi İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya’nın gerçekleştirdiği sohbetle devam etti. Sohbette ’Zamanın kıymetini bilmek’ konusu ele alınarak, zamanın verimli kullanılması, hayatımızdaki önemi ve dini açıdan taşıdığı değerler üzerinde duruldu.

Müftü Kaya, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılım sağlayan tüm cemaate teşekkür etti. Program yapılan dualarla sona erdi.

KIRKA MAHALLESİ MADEN CAMİİ’NDE YATSI NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

KIRKA MAHALLESİ MADEN CAMİİ’NDE YATSI NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

KIRKA MAHALLESİ MADEN CAMİİ’NDE YATSI NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları