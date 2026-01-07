47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı

Karabük Yenice'de 65 yaşındaki Muzaffer Ramazan Çaylı, 47 yıllık eğitim hayatını öğrencileri ve mesai arkadaşlarının alkışlarıyla sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:21
Yenice'de duygusal veda

Karabük’ün Yenice ilçesinde emekliye ayrılan eğitimci Muzaffer Ramazan Çaylı, görev yaptığı okuldan öğrencileri ve mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.

Kalaycılar İlkokulu’nda müdür olarak görev yapan 65 yaşındaki Muzaffer Ramazan Çaylı, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Eğitim camiasında 4 yıl öğretmenlik, 43 yıl idarecilik olmak üzere toplam 47 yıl görev yapan Çaylı için okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi.

Son ders zilinin çalmasıyla birlikte okulun koridorlarında çift sıra oluşturan onlarca öğrenci, okul müdürünü alkışlarla uğurladı. Duygusal anların yaşandığı törende Çaylı, meslek hayatı boyunca birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Muzaffer Ramazan Çaylı’nın emekliliğe ayrılması, okulda hem gurur hem de hüzünle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

