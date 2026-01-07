Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı

Vali Hüseyin Aksoy, 2026'nın ilk Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda son 3 yılın verilerini paylaştı ve Mülkiye Baş Müfettişliğine atanmasını veda konuşmasıyla duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:24
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan veda konuşması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026 yılının ilk Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında son üç yılın verilerini paylaşırken, gece yayımlanan atama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı. Vali Aksoy, kentte huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların verilerini aktarırken düşüş ve artış oranlarını paylaştı.

Güvenlik ve asayiş verileri

Vali Aksoy, terör olaylarına ilişkin olarak, 'bir önceki yılla bu yıla kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 26, gözaltı sayısında yüzde 24, tutuklu sayısında yüzde 2,3 artış, haklı kontrollerde ise yüzde 47,8 artış olduğunu' bildirdi.

Asayiş olaylarında ise kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde düşüşler görüldüğünü belirten Aksoy, özellikle şu oranları paylaştı: yüzde 65,2 kasten öldürmede düşüş, yüzde 33,3 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmada düşüş, yüzde 20,9 cinsel tacizde düşüş, yüzde 35 konut dokunulmazlığında düşüş ve yüzde 4,7 cinsel saldırıda düşüş. Aksoy, son iki yılda toplamda yüzde 14,87 oranında bir azalma gerçekleştiğini kaydetti.

Trafik kazaları ve ölümler

Trafik verilerinde son üç yıldaki değişimleri paylaşan Vali Aksoy, 'bir önceki yıla göre kaza sayısında küçük bir artış olan yüzde 5,8, maddi hasarlı kazalarda yüzde 2,9 artış ve yaralamalı kazalarda yüzde 7,6 artış görüldüğünü' açıkladı. Buna karşın ölümlü kaza sayısında yüzde 21,7 azalma olduğunu vurguladı.

Aksoy, 'geçtiğimiz yıl maalesef 18 vatandaşımızı kaybettik ama bir önceki yıl 23, ondan önceki yılda toplam 38 vatandaşımız yaşamını kaybetmişti' diyerek, trafik bilimlerinin ölümlü kazaların azaltılmasındaki yoğun gayretinin önemine dikkat çekti.

Atama ve veda

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede Vali - Mülkiye Baş Müfettişi olarak atandığı açıklanan Aksoy, yaklaşık 25 yıllık valilik deneyimine değinerek şunları söyledi: '2001 yılı 5 Kasım itibariyle Muğla Valiliği görevine yine Mülkiye Baş Müfettişliği görevinden atanmıştım. Muğla’dan sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli ile Aydın ve Eskişehir Valiliği görevinde bulundum. Yaklaşık olarak 24 yılı tamamladık, 25’nci yıldan da 2 ay alarak görevime devam etmekteyken bu kararnameyle Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanmış bulunuyorum.'

Aksoy, göreve atanırken olduğu gibi görevden alınmanın da doğal olduğunu belirterek Cumhurbaşkanına, kurumlara, yerel yönetimlere, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Eskişehir’de geçirdiği yaklaşık 2 buçuk yıllık dönemin kendisi için çok değerli olduğunu ve kenti daima güzel anılarla hatırlayacağını ifade etti.

Eskişehir Valiliği görevine ise şu an Osmaniye Valiliği görevini yürüten Erdinç Yılmaz atandı.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY BAŞKANLIĞINDA, ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK...

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY BAŞKANLIĞINDA, ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN 2026 YILININ İLK GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL ERHAN DEMİR VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ TOLGA YILMAZ KATILDI.

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, 2026 YILININ İLK GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDA SON 3 YILIN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları