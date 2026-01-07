Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan veda konuşması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026 yılının ilk Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında son üç yılın verilerini paylaşırken, gece yayımlanan atama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katıldı. Vali Aksoy, kentte huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaların verilerini aktarırken düşüş ve artış oranlarını paylaştı.

Güvenlik ve asayiş verileri

Vali Aksoy, terör olaylarına ilişkin olarak, 'bir önceki yılla bu yıla kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 26, gözaltı sayısında yüzde 24, tutuklu sayısında yüzde 2,3 artış, haklı kontrollerde ise yüzde 47,8 artış olduğunu' bildirdi.

Asayiş olaylarında ise kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde düşüşler görüldüğünü belirten Aksoy, özellikle şu oranları paylaştı: yüzde 65,2 kasten öldürmede düşüş, yüzde 33,3 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmada düşüş, yüzde 20,9 cinsel tacizde düşüş, yüzde 35 konut dokunulmazlığında düşüş ve yüzde 4,7 cinsel saldırıda düşüş. Aksoy, son iki yılda toplamda yüzde 14,87 oranında bir azalma gerçekleştiğini kaydetti.

Trafik kazaları ve ölümler

Trafik verilerinde son üç yıldaki değişimleri paylaşan Vali Aksoy, 'bir önceki yıla göre kaza sayısında küçük bir artış olan yüzde 5,8, maddi hasarlı kazalarda yüzde 2,9 artış ve yaralamalı kazalarda yüzde 7,6 artış görüldüğünü' açıkladı. Buna karşın ölümlü kaza sayısında yüzde 21,7 azalma olduğunu vurguladı.

Aksoy, 'geçtiğimiz yıl maalesef 18 vatandaşımızı kaybettik ama bir önceki yıl 23, ondan önceki yılda toplam 38 vatandaşımız yaşamını kaybetmişti' diyerek, trafik bilimlerinin ölümlü kazaların azaltılmasındaki yoğun gayretinin önemine dikkat çekti.

Atama ve veda

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede Vali - Mülkiye Baş Müfettişi olarak atandığı açıklanan Aksoy, yaklaşık 25 yıllık valilik deneyimine değinerek şunları söyledi: '2001 yılı 5 Kasım itibariyle Muğla Valiliği görevine yine Mülkiye Baş Müfettişliği görevinden atanmıştım. Muğla’dan sonra Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli ile Aydın ve Eskişehir Valiliği görevinde bulundum. Yaklaşık olarak 24 yılı tamamladık, 25’nci yıldan da 2 ay alarak görevime devam etmekteyken bu kararnameyle Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanmış bulunuyorum.'

Aksoy, göreve atanırken olduğu gibi görevden alınmanın da doğal olduğunu belirterek Cumhurbaşkanına, kurumlara, yerel yönetimlere, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Eskişehir’de geçirdiği yaklaşık 2 buçuk yıllık dönemin kendisi için çok değerli olduğunu ve kenti daima güzel anılarla hatırlayacağını ifade etti.

Eskişehir Valiliği görevine ise şu an Osmaniye Valiliği görevini yürüten Erdinç Yılmaz atandı.

