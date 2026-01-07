Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Zorlu hava koşullarına rağmen görevlerini özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm çalışanları tebrik etti.

Toplantıda verilen bilgiler

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleşen programda, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu çalışmalara ilişkin detaylar aktardı. Cüreoğlu, araç filosunda yer alan iş makineleri ve özveriyle görev yapan personelin gayretleriyle ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Ayrıca, ilçe yollarının güvenli ve akıcı hale gelmesi için yaklaşık iki bin ton tuz döküldüğünü ve kış ayı boyunca sahada aktif ve dinamik bir şekilde çalışılacağını ifade etti.

Başkan Geçit'in değerlendirmesi

Prof. Dr. İlhan Geçit, Fen İşleri Müdürlüğü personelinin ilçenin yeniden inşa ve ihya sürecinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Başkan Geçit, altyapıdan üstyapıya kadar hayata geçirilen yatırımların merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğunu belirterek yol yenileme, ulaşım yatırımları ve karla mücadele gibi her alanda görev yapan personele teşekkür etti.

Konuşmasında, Fen İşleri personelinin üstlendiği role dikkat çeken Başkan Geçit şunları söyledi:

"Bizler, Yeşilyurt’a hizmet ederken büyük bir ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Büyük bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdi bizim için kıymetlidir. Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan her bir çalışma arkadaşımız, bu kentin geleceğine alın teriyle katkı sunuyor. Yeşilyurt’umuzun yeniden inşa ve ihya sürecindeki yatırımların gerçeğe dönüşmesinde Fen İşleri Müdürlüğü personellerimizin büyük bir emeği vardır, mesai arkadaşlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Zor şartlar altında, zaman mefhumu gözetmeden çalışan ekiplerimiz sayesinde ilçemizin çehresi her geçen gün daha da güzelleşiyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün gerek personel takviyesi gerekse de iş makinalarının hem takviyesi hem de yenilenme sürecinde her türlü desteği veriyoruz. Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışından dolayı ilçemizin dört bir tarafında karla mücadele çalışmalarını 62 iş makinası ve 130 personelle kararlılıkla yürütüyoruz. Tüm hizmetler belli bir planlama ve koordinasyon eşliğinde başarıyla devam ederken, bu planlamaların sahaya yansımasında emek sarf eden, sahada ter döken tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonrada aynı şekilde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde güzel ilçemize hizmet edeceğiz. Hep beraber daha güzel hizmetler yapmak zorundayız, başarı çıtasını birlikte yükselteceğiz. Vatandaş memnuniyetini daha iyi bir düzeye çıkarmak hepimizin çalışmasına ve özverisine bağlıdır."

Başkan Geçit, çalışmaların daha hızlı ve verimli devam etmesi için Fen İşleri'ne verilen desteğin önemine dikkat çekti ve tüm personele başarı dileklerini iletti.

