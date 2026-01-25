Elazığ'da Kar Arıcılara Umut Verdi: Koloni Kayıpları Minimuma Düştü

Elazığ ve çevresinde yaklaşık 1 aydır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, arı kolonilerini stresten uzak tutarak koloni kayıplarını ve arı hastalıklarını minimuma indirdi. Arıların kışı sağlıklı ve stressiz geçirmesi, arıcıların sezona umutlu bakmasını sağladı.

Bölgede bu sezon son yılların en iyi kar yağışı görüldü. Kar ve dengeli hava koşulları, arıların gereksiz enerji harcamadan salkım halinde kalmasına yardımcı oldu; böylece olumsuz uçuşlar azalırken koloni dayanıklılığı korundu.

Arıların kış uykusu sağlıklı ve stressiz

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, kış şartlarının arıcılık açısından önemine dikkat çekti. Canbay, "Hava sıcaklığının stabil seyretmesi, arıların bu salkım düzenini bozmadan kışı geçirmesini sağlar" ifadelerini kullandı. Başkan Canbay, bu durumun arıların enerji kaybını önlediğini ve yaşam döngüsünün sağlıklı devamı açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Birlik başkanından değerlendirme

Canbay, "Bu yıl ise kış şartlarının arıcılık açısından oldukça olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 20 gündür bölgemizin iyi derecede kar alması, sıcaklıkların daha dengeli kalmasına katkı sağladı. Bu sayede arılar olumsuz uçuşlar yapmadan kışı sakin bir şekilde geçiriyor. Bunun bahar dönemine olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Arılar büyük kayıplar yaşamadan bahara çıkacak, koloni kayıpları ve arı hastalıkları asgari seviyede kalacaktır. Bölgemizin karasal iklime sahip olması aslında bu döngü için uygundur ancak son yıllarda bu düzen bozulmuştu. Bu yıl ise arılar stresten uzak bir kış dönemi geçiriyor. Kış kayıplarının önceki yıllarda yüzde yirmi beşlere kadar çıktığı düşünülürse, bu sezonun arıcılık açısından oldukça verimli ve umut verici olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Arıcılar, devam eden olumlu kış koşullarının bahar döneminde verime olumlu katkı yapmasını bekliyor. Bölgedeki dengeli iklim ve yeterli kar yağışı, arı sağlığı ve koloni sürdürülebilirliği açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

