Elazığ'da Kar Etkili: 4 Bin Yıllık Harput Beyaza Büründü

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yüksek rakımlı 4 bin yıllık Harput Mahallesi, beyaza büründü.
Bölgede önlemler ve çalışmalar
Yetkililer, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Yerel halk ve ziyaretçiler, karla kaplanan tarihi dokunun görüntülerini paylaşırken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
