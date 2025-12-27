DOLAR
Elazığ'da Kar Etkili: 4 Bin Yıllık Harput Beyaza Büründü

Elazığ'da meteorolojinin uyarısı sonrası aralıklı kar yağışı sürüyor; yüksek rakımlı 4 bin yıllık Harput Mahallesi beyaza büründü, yetkililer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:05
Elazığ'da Kar Etkili: 4 Bin Yıllık Harput Beyaza Büründü

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yüksek rakımlı 4 bin yıllık Harput Mahallesi, beyaza büründü.

Bölgede önlemler ve çalışmalar

Yetkililer, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yerel halk ve ziyaretçiler, karla kaplanan tarihi dokunun görüntülerini paylaşırken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

