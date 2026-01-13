Elazığ’da Karla Mücadele: 130 Köy Yolu Açıldı, 207’sinde Çalışma Sürüyor

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan köy yollarından 130'u açıldı; 207 yol için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:45
Meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, Elazığ genelinde yüzlerce köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, bilanço çıkarmak ve ulaşımı sağlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekiplerin çalışmaları ve mevcut durum

90 araç ve 120 personel ile yürütülen müdahaleler sonucu, kapanan köy yollarından 130'u yeniden ulaşıma açıldı. Buna karşın, çalışmaların halen sürdüğü 207 köy yolu bulunuyor.

Çalışmaların kesintisiz sürdüğü bildirilirken, bazı açılan yolların yoğun tipi nedeniyle kısa süre içinde yeniden kapandığı aktarıldı. Yetkililer vatandaşları ulaşımda dikkatli olmaya çağırdı.

