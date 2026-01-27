Elazığ'da Karla Mücadele: İstasyon Caddesi ve Meydanlarda Temizlik

Elazığ Belediyesi ekipleri, İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kar küreme ve temizlik çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:41
Elazığ'da Karla Mücadele: İstasyon Caddesi ve Meydanlarda Temizlik

Elazığ'da Karla Mücadele: İstasyon Caddesi ve Meydanlarda Temizlik

Belediye ekipleri ana arterlerde yoğun mesai yaptı

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada ilk andan itibaren çalışmalara başladı ve vatandaşların güvenli ulaşımı için aralıksız mesai yürüttü.

Ekipler daha sonra Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi’nde de yoğun mesai harcadı. Kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ile uğrak noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar temizliği ve küreme işlemleri sürdürüldü.

Vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafikte kapatılan İstasyon Caddesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTASYON CADDESİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ...

ELAZIĞ BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTASYON CADDESİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI VE CUMHURİYET MEYDANI’NDA KAR KÜREME VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTASYON CADDESİ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Orman Ekipleri Yaban Hayata Yem Bıraktı
2
Kilis'te 1170 Sosyal Konutun Kura Çekilişi Yapıldı — Yüzyılın Konut Projesi
3
Aliağa’da 'İlçe Afet Müdahale Planı' Toplantısı: Hazırlık ve Koordinasyon Artıyor
4
Tarsus Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 7 km Kaldırım Yenileniyor
5
Kilis'te bin yüz yetmiş sosyal konutun kura çekilişi — Yüzyılın Konut Projesi
6
Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarının Beyaz Örtüleri Kaldırıldı
7
Menteşe Belediyesi 24 Saat Kesintisiz Müdahale: Sağanak, Fırtına ve Doluya Anında Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları