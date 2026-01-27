Elazığ'da Karla Mücadele: İstasyon Caddesi ve Meydanlarda Temizlik

Belediye ekipleri ana arterlerde yoğun mesai yaptı

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada ilk andan itibaren çalışmalara başladı ve vatandaşların güvenli ulaşımı için aralıksız mesai yürüttü.

Ekipler daha sonra Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi’nde de yoğun mesai harcadı. Kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ile uğrak noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar temizliği ve küreme işlemleri sürdürüldü.

Vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafikte kapatılan İstasyon Caddesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

