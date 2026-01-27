Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor

Kırşehir'de çocuklukta rahatsızlık sonucu görme engelli kalan Sami Coşkun, müzikle hayatını sürdürüyor; tutkusu ve topluluk desteği öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:24
Kırşehir’de çocuk yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme engelli kalan Sami Coşkun, müzikle hayatını sürdürüyor. Kentte engelinden dolayı hemen herkesin kendisini tanıdığını belirten Coşkun, müziğin hayatındaki yerini ve duygu dünyasını paylaştı.

Müziğin merkezinde bir yaşam

"Müzik olmadan yaşayamam, müzik olmadan ölürüm" diyen Coşkun, görme engeline rağmen müziği yaşamının merkezi haline getirdiğini ifade etti. Müziğe olan tutkusunun kendisini her zaman aydınlık tuttuğunu söyleyen Coşkun, müziğin hayatındaki önemini vurguladı.

"İnsanların yaşamlarını çözebilmem için 10 dakika oturmam yeterli oluyor. Bir engellinin müzikle uğraşması kadar güzel bir şey yok. Müzik hayattır"

Topluluk desteği

Coşkun’un üyesi olduğu Eski Dostlar Müzik Topluluğundan Nedim Kılıç ise Sami’nin müziğe olan duyarlılığının hem kendisini hem de grubu hayran bıraktığını söyledi. Kılıç, "Sami’nin hayata bakışı bizleri de etkiliyor. Görme engelli bireylerin hayata bakış açıları, bizlerin düşüncelerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Engelleri müzikle aşıyor

