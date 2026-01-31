Hikmet Karaca Yeniden Başkan: Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nda Yeni Yönetim

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odasının 11 Ocak 2026 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda, üyelerinin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden seçilen Hikmet Karaca başkanlığındaki yeni yönetim ve denetim kurulu, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Görev Dağılımı

Oda Başkanı Hikmet Karaca başkanlığında toplanan yönetim ve denetim kurulu, hizmet yolunda hızlı adımlarla ilerlemek amacıyla görev bölümü yaptı. Olağan genel kurulda alınan yetkiyle yönetim ve denetim kurulu dört yıllığına göreve getirildi.

Başkan vekili olarak Vedat Adıgüzel görevlendirildi.

Dershaneler, kreşler ve sürücü kurslarından sorumlu başkan yardımcısı olarak Adnan Atalay atandı.

Kitapçı ve kırtasiyecilerden sorumlu başkan yardımcısı görevine Arif Sönmez getirildi.

Tabelacı ve reklamcılardan sorumlu başkan yardımcısı olarak Hanifi Soğancı görev aldı.

Fotoğrafçı ve çiçekçilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak Fatih Günarlı belirlendi.

Zücaciyeci, oyuncakçı ve hediyelik eşya satıcılarından sorumlu başkan yardımcısı görevine ise Yusuf Sincar getirildi.

Odanın denetim kurulu başkanlığına Nizamettin Korucu, başkan yardımcılığına Ümit Karabulut, üyeliğe ise Ömer Ayık seçildi.

Hikmet Karaca görev bölümünün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bundan önce esnafımızın yanında olduğumuz gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız. Sorunlarımızın çözümü için gerek yerel gerekse genel bazda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz, esnafımız, son yaptığımız genel kurulda da bize olan destek ve güvenini verdiği oylarla tazelemiştir. Biz de yönetim olarak onlara layık olmaya ve bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

HİKMET KARACA’NIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU HİZMET YOLUNDA HIZLI ADIMLARLA YÜRÜMEK İÇİN GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI.