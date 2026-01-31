Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton

Manisa Büyükşehir, Salihli'de kurulan 60 milyon TL'lik sıcak asfalt plent tesisiyle üretimi artırıp 2026 hedefini 120 bin tona çıkardı; test üretimine başlandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:00
Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton

Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenlik çıtasını yükseltmek için Salihli'de yeni bir sıcak asfalt plent tesisi kurdu. Geçici kabul öncesi test üretimine başlanan tesis, 2026 hedefi olan 120 bin ton sıcak asfalt için üretimi artıracak.

Yeni tesis ve kapasite

60 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretme kapasitesine sahip. Bu sayede özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforu artacak; dışa bağımlılık azalacak ve ciddi tasarruf sağlanacak.

Başkan Besim Dutlulu'nun açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yatırımın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun."

Test üretimi ve 2026 hedefi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı test üretiminin başladığını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 60 milyon Türk Lirası olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan 1000 kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var."

Yatırımlar tüm şehre yayılıyor

Nakışçı, çalışmaların sadece Salihli ile sınırlı kalmayacağını, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni sıcak asfalt plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem sayesinde 17 ilçenin tamamında yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIMDA KONFOR VE GÜVENLİK ÇITASINI ZİRVEYE TAŞIYOR. SALİHLİ’DE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIMDA KONFOR VE GÜVENLİK ÇITASINI ZİRVEYE TAŞIYOR. SALİHLİ’DE KURULAN YENİ SICAK ASFALT PLENT TESİSİ İLE ÜRETİM KAPASİTESİNİ DEVASA BİR ORANDA ARTIRAN BÜYÜKŞEHİR, 2025 YILINDA 75 BİN TON ÜRETTİĞİ SICAK ASFALT İÇİN 2026 YILI HEDEFİNİ 120 BİN TON OLARAK BELİRLEDİ.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIMDA KONFOR VE GÜVENLİK ÇITASINI ZİRVEYE TAŞIYOR. SALİHLİ’DE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Saatte 75 Kilometreye Kadar Fırtına Uyarısı
2
Hikmet Karaca Yeniden Başkan: Erzurum Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası'nda Yeni Yönetim
3
Meteoroloji’den Aydın için Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton
5
Başkan Arslan Taşköprü'de sarımsak işçileriyle buluştu
6
Aydın Efeler'de Tralleis'ten Kente Uzanan Gök Kuşağı Kartpostallık Görüntüler
7
Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı: 1-2 Şubat 2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları