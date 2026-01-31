Manisa'da Asfalt Seferberliği: Yeni Plentle Hedef 120 Bin Ton

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenlik çıtasını yükseltmek için Salihli'de yeni bir sıcak asfalt plent tesisi kurdu. Geçici kabul öncesi test üretimine başlanan tesis, 2026 hedefi olan 120 bin ton sıcak asfalt için üretimi artıracak.

Yeni tesis ve kapasite

60 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretme kapasitesine sahip. Bu sayede özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforu artacak; dışa bağımlılık azalacak ve ciddi tasarruf sağlanacak.

Başkan Besim Dutlulu'nun açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yatırımın önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun."

Test üretimi ve 2026 hedefi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı test üretiminin başladığını belirterek, "Yaklaşık maliyeti 60 milyon Türk Lirası olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan 1000 kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var."

Yatırımlar tüm şehre yayılıyor

Nakışçı, çalışmaların sadece Salihli ile sınırlı kalmayacağını, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni sıcak asfalt plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem sayesinde 17 ilçenin tamamında yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

