Meteoroloji’den Aydın için Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, 1 Şubat 2026 öğleden itibaren Aydın’da çok kuvvetli ve yerel şiddetli sağanak beklendiğini, sel ve su baskını riskine karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı. Kurum, sel ve su baskını başta olmak üzere çeşitli risklere dikkat çekti.

Ne zaman ve nerede etkili olacak?

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre 1 Şubat 2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Aydın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı ilçelerinde ise yağışların aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ile şiddetli (50-100 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 06.00’ye kadar etkili olması bekleniyor.

Beklenen etkiler ve uyarılar

Bu süreçte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşumu, heyelan ve toprak kayması risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Kuşadası, Didim, Söke, Efeler, Nazilli, Germencik, İncirliova, Köşk, Bozdoğan ve Karacasu başta olmak üzere il genelinde vatandaşların ve sürücülerin tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşların meteo uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları önem taşıyor.

