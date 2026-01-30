Derebucak'ta Taşkın Alarmı: Araziler Sular Altında, Barajdan Beyşehir Gölü'ne Akış

Konyanın yağış rekortmeni ilçeleri arasında yer alan Derebucak'ta etkili olan yağış ve sonrasındaki kar erimeleri, geniş çaplı taşkına neden oldu. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sahada karşılık buldu.

İlçede başlayan yağmur, daha sonra kara döndü ve yerleşim merkezleri beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde biriken karların erimesiyle birlikte oluşan kar suları, çevredeki arazileri hızla doldurdu.

Taşkın sularının bazı ev ve binaların bahçelerine kadar ulaştığı gözlenirken, bölge halkı olumsuz etkileniyor. Yerel yetkililer ve vatandaşlar, su seviyelerini yakından takip ediyor.

Baraj Doldu, Sular Akıyor

Prof.Dr.Yılmaz Muslu Barajı da son yağışlarla doldu ve taşan su savaktan akmaya başladı. Bu sular, bölgedeki diğer kaynaklarla birleşerek Beyşehir Gölü yönünde akışını sürdürüyor.

Oluşan taşkın ve barajdaki yükselen su seviyesinin bölgedeki ekili araziler, yerleşim alanları ve su yolları üzerindeki etkileri yetkililerce izleniyor. Vatandaşların tedbirli olması ve resmi uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

KONYA’NIN YAĞIŞ REKORTMENİ ARASINDA ZİRVEDE YER ALAN İLÇESİ OLAN DEREBUCAK’TA ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI.