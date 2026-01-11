Elazığ'da Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den Öztürk'ün Açıklaması

Meteoroloji 13. Bölge Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, pazar gecesinden itibaren kuvvetli kar ve çığ riski uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:44
Elazığ'da Kuvvetli Kar ve Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den Öztürk'ün Açıklaması

Elazığ'da kuvvetli kar ve çığ riski uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden önemli açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, Elazığ ve çevresinde geçtiğimiz haftayı etkisi altına alan kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, bölgedeki son yağışların değerlendirildiğini belirterek "2022 yılından sonraki en yüksek kar yağışı görülmektedir" ifadesini kullandı. Yaptığı incelemelere göre, bir haftadır devam eden kar yağışı ve karla karışık yağmurların mevsim normalleri çerçevesinde seyrettiğini aktardı.

Öztürk ayrıca meteorolojik verilerle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Sıcaklık değerlendirmesine gelecek olursak, mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklıklarının hafta sonu devam etmesini, pazar günü gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışlıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine çıkması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde pazar gecesi, pazartesi, salı ve çarşamba günleri bölgemiz genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklemekteyiz. Pazartesi beklenen yağışların kuvvetli olması beklenmektedir. Bununla ilgili Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Elazığ il genelinde ve Tunceli’de, Bingöl’de, Malatya’da ve özellikle Adıyaman’ın kuzey kesimindeki yüksek kar örtüsüne sahip ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. 2025 yılı içerisinde almış olduğumuz yağışlara göre, mevsim normallerinin normalde yüzde 26’nın altında yağış almıştık. Bu sene ise yağışlarımız mevsim normalleri civarında devam etmektedir"

Öztürk, ayrıca yüksekteki bazı alanlarda, özellikle Hazarbaba Dağı çevresinde tipi nedeniyle kar yüksekliğinin düşük seyrettiğini belirtti ve vatandaşları uyardı.

Uyarılar ve öneriler: Pazartesi günü beklenen kuvvetli yağışlar ile birlikte ulaşımda aksamalar ve özellikle eğimli, yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski artacaktır. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının takip edilmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

