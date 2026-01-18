Elazığ'da Milli Boksör Yusuf Eren Yıldırım Kar Altında Antrenman ve Kar Banyosu

Elazığ'da milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, yağan kar altında yarı çıplak antrenman yapıp arkadaşlarıyla kar banyosu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:51
Açık havada yarı çıplak antrenman, anlar arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da yağan karı fırsat bilen milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, açık havada yarı çıplak olarak antrenman yaptı.

Bir süre karın altında çalışan ikili, daha sonra arkadaşlarının da katılımıyla yerdeki karı vücutlarının belirli bölümlerine sürerek kar banyosu gerçekleştirdi.

Söz konusu anlar, arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

