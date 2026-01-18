Elazığ'da Milli Boksör Yusuf Eren Yıldırım Kar Altında Antrenman ve Kar Banyosu

Açık havada yarı çıplak antrenman, anlar arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da yağan karı fırsat bilen milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, açık havada yarı çıplak olarak antrenman yaptı.

Bir süre karın altında çalışan ikili, daha sonra arkadaşlarının da katılımıyla yerdeki karı vücutlarının belirli bölümlerine sürerek kar banyosu gerçekleştirdi.

Söz konusu anlar, arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ’DA MİLLİ BOKSÖR VE ARKADAŞLARI, YAĞAN KAR YAĞIŞINDA DIŞARIDA YARI ÇIPLAK ÖNCE ANTRENMAN, ARDINDAN KAR BANYOSU YAPTILAR