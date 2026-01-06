Elazığ'da Tehlikeli Kar Temizliği: 4 Katlı Binada Güvenlik Önlemi Yok

Elazığ'da çatıda riskli kar temizliği kamerada

Kendini tehlikeye atan vatandaşın anları izleyenleri korkuttu

Elazığ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı ve don sonrası bir vatandaşın 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak karı temizleme anları kameraya yansıdı.

Görüntülerde şahsın herhangi bir halat, emniyet kemeri veya başka bir güvenlik önlemi kullanmadığı, sadece çatıda bulunan güneş enerjisinin demir ayağına tutunarak çalıştığı görülüyor. Çatıdaki kaygan zeminde ayağının kayması veya dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan vatandaş, yaptığı temizlikle izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tehlikenin büyüklüğü ve alınmayan önlemler açıkça göze çarpıyor.

Olay, soğuk havalar ve don olaylarının çatı çalışmalarını daha da tehlikeli hale getirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer ve vatandaşlar için güvenlik önlemlerinin önemini hatırlatan bu kayıt, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İzleyenlerin yüreğini ağza getiren bu görüntüler, basit görülen bir temizlik işinin bile ciddi riskler barındırdığını gösteriyor.

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHIS, 4 KATLI BİNANIN KARLA KAPLI ÇATISINI HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN TEMİZLEDİ. TEHLİKELİ O ANLAR KAMERALARA YANSIDI