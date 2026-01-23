Elazığ'da UMKE, Aşağıdemirtaş'ta Mahsur Kalan Fatma Özen'i Kurtardı

Elazığ’ın Aşağıdemirtaş köyünde yoğun kar nedeniyle yol kapanınca rahatsızlanan Fatma Özen (78), UMKE ekiplerinin müdahalesiyle 112 ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:37
Elazığ'da UMKE, Aşağıdemirtaş'ta Mahsur Kalan Fatma Özen'i Kurtardı

Elazığ'da UMKE, Aşağıdemirtaş'ta Mahsur Kalan Fatma Özen'i Kurtardı

Olayın Detayları

Elazığ’da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Aşağıdemirtaş köyünün yolu kapanırken, köyde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Özen (78) için sağlık ekiplerine haber verildi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle 112 ekipleri bölgeye ulaşamayınca durum Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)'ne bildirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, kurtarma aracıyla hastaya ulaşıp ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Hasta daha sonra köyün girişine yakın bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son Durum

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

