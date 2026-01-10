İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: 'Büyük ve Güçlü Türkiye' Vizyonuyla Yola Devam

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM’de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin güçlü bir vizyonla yoluna devam ettiğini vurguladı.

"Güçlü Türkiye hedefi ortak bir irade meselesidir"

Ölmeztoprak, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir" diyerek güçlü devlet ve güçlü toplum anlayışının önemine dikkat çekti. Milletvekilinin ifadesine göre, "Büyük ve Güçlü Türkiye hedefi aziz milletimizle kurulan sarsılmaz bağ, sağlam bir vizyon ve güçlü bir siyasi irade ile mümkün olmaktadır."

Savunma sanayii ve dış politika

Ölmeztoprak, son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımların ülkenin bağımsız ve etkin dış politika yaklaşımıyla birleştiğini belirtti. Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör olduğuna işaret eden Ölmeztoprak, "Barışın olduğu yerde refahın, güvenliğin olduğu yerde umudun filizleneceğine inanıyoruz" sözleriyle bu perspektifi özetledi.

Genel Kurul gündemi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden 214 sıra sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin de konuşan Ölmeztoprak, düzenlemenin amacının trafik kazalarını azaltmak ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu aktardı. Yasama faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü ve milletvekillerinin sahadan kopmadan çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı.

Malatya’daki yangın: "İlk andan itibaren sürecin takipçisiyiz"

Malatya merkez rezerv alanı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangına değinen Ölmeztoprak, etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın hemen ardından ilgili kurumlar ve mahalle muhtarlarıyla temas kurulduğunu ve "İlk andan itibaren sürecin takipçisiyiz" ifadesiyle sürecin yakından izlendiğini belirtti.

Rezerv alanlar ve konut çalışmaları

Malatya genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ölmeztoprak, yaklaşık 68 rezerv alanda projelerin aralıksız devam ettiğini, TOKİ eliyle sürdürülen çalışmaların şehrin yeniden inşa, imar ve ihya sürecinde önemli rol oynadığını söyledi. Bu çalışmaların en büyük gücünün sahada emek veren işçiler olduğuna dikkat çekti.

"Birlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür"

Kar yağışı ve yangın hadiseleri sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ölmeztoprak, Malatya’da muhtarlar, kamu personeli, saha çalışanları ve vatandaşların koordinasyon içinde hareket ettiğini vurguladı. Koordinasyonun ve dayanışmanın şehrin en güçlü yönü olduğunu belirterek, "Kar yağışı ve zorluklar süresince sağduyuyla hareket eden hemşerilerimizden, fedakârca görev yapan kamu personelimize, mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımızdan sahada emek veren kardeşlerimize kadar herkesin ortaya koyduğu ortak sorumluluk bilinci, şehrimizin en büyük gücüdür" sözleriyle emeği geçenlere teşekkür etti.

