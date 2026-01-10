Manisalı Şef Murat Çakar Antalya'da 1 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

Manisalı Şef Murat Çakar Antalya'da çifte madalya kazandı

Gastro Antalya'da 1 Altın, 1 Gümüş ile iki derece

Manisalı şef Murat Çakar, Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya yarışmalarında önemli bir başarıya imza attı. İki gün süren organizasyonda 1 Altın ve 1 Gümüş madalya kazandı.

Etkinlik, Anfaş Expo Center'da gerçekleştirilen 31. Food Product Fuarı kapsamında düzenlendi. Çakar, yarışmanın ilk günü olan 7 Ocak Çarşamba günü, 6. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması kapsamında jüri karşısına çıktı ve hazırladığı tabakla birinci olarak altın madalya kazandı.

Organizasyonun ikinci günü olan 8 Ocak Perşembe günü ise farklı bir kategoride yarışan Çakar, yapılan değerlendirme sonucunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Toplamda iki gün içinde bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak organizasyonu iki dereceyle tamamlayan Murat Çakar, bu başarısıyla dikkat çekti.

