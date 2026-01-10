Manisalı Şef Murat Çakar Antalya'da 1 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

Manisalı şef Murat Çakar, 7-8 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya yarışmalarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak iki derece elde etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:04
Manisalı Şef Murat Çakar Antalya'da 1 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

Manisalı Şef Murat Çakar Antalya'da çifte madalya kazandı

Gastro Antalya'da 1 Altın, 1 Gümüş ile iki derece

Manisalı şef Murat Çakar, Antalya'da düzenlenen Gastro Antalya yarışmalarında önemli bir başarıya imza attı. İki gün süren organizasyonda 1 Altın ve 1 Gümüş madalya kazandı.

Etkinlik, Anfaş Expo Center'da gerçekleştirilen 31. Food Product Fuarı kapsamında düzenlendi. Çakar, yarışmanın ilk günü olan 7 Ocak Çarşamba günü, 6. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması kapsamında jüri karşısına çıktı ve hazırladığı tabakla birinci olarak altın madalya kazandı.

Organizasyonun ikinci günü olan 8 Ocak Perşembe günü ise farklı bir kategoride yarışan Çakar, yapılan değerlendirme sonucunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Toplamda iki gün içinde bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak organizasyonu iki dereceyle tamamlayan Murat Çakar, bu başarısıyla dikkat çekti.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN GASTRO ANTALYA YARIŞMALARINA KATILAN MANİSALI ŞEF MURAT ÇAKAR, İKİ GÜN SÜREN...

ANTALYA’DA DÜZENLENEN GASTRO ANTALYA YARIŞMALARINA KATILAN MANİSALI ŞEF MURAT ÇAKAR, İKİ GÜN SÜREN ORGANİZASYONDA 1 ALTIN VE 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN GASTRO ANTALYA YARIŞMALARINA KATILAN MANİSALI ŞEF MURAT ÇAKAR, İKİ GÜN SÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları