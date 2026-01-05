Tek Enerji 2026'da GES ile Avrupa'ya Açılıyor

Tek Enerji 2026'da GES ile Avrupa'da büyümeyi hedefliyor

Yenilenebilir enerji sektöründe öne çıkan firmalardan Tek Enerji, 2025'te sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı projelerle hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli adımlar attı. Şirket, yıl sonu itibarıyla toplam 157 MW kurulu güce ulaşarak konut, sanayi ve arazi tipindeki GES uygulamalarındaki varlığını güçlendirdi.

2025 performansı ve sahadaki uygulamalar

Tek Enerji Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Hüseyin Civelek, yıl içinde gerçekleştirilen projelere dikkat çekti. Şirketin 2025'te toplam 43 mW kurulum yaptığı belirtilirken, bu projelerin uzun vadeli verimlilik hedefleriyle planlandığı vurgulandı. Civelek, bu kapsamda yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

"Konut, arazi ya da ticari bir tesis fark etmeksizin; GES yatırımının yıllar boyunca güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını hedefliyoruz. Bu yıl, yap-işlet-devret modeliyle Mobiliyum AVM işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 2,4 MW'lık projede enerji maliyetlerini düşüren ve karbon ayak izini azaltan sürdürülebilir bir enerji modeli oluşturduk. Hatay'da ise inşa edilen güvenli yaşam alanlarında hayata geçirdiğimiz GES uygulamalarıyla, bölgenin enerji altyapısı güçlendirilerek sürdürülebilir ve kesintisiz enerji kullanımına katkı sunmayı amaçladık"

Bakım, işletme ve altyapı vurgusu

Civelek, enerji nakil hatları ile bakım ve temizlik süreçlerinin projelerin başarısında kritik rol oynadığını belirtti. Şirketin sahada süreklilik ve düzenli bakım hizmetlerini işinin merkezine koyduğunu ifade eden Civelek, otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi gibi uygulamalarla güneş enerjisi santrallerinin performansını korumaya odaklandıklarını aktardı:

"GES yatırımlarında önemli olan, sistemlerin performansını uzun yıllar koruyabilmesidir. Bu nedenle sahada sürekliliği ve düzenli bakım hizmetlerini işimizin merkezine koyuyoruz. Sunduğumuz bakım, temizlik hizmetleri ve altyapı çalışmalarıyla; devreye aldığımız otomatik panel yıkama ve soğutma sistemi sayesinde güneş enerjisi santrallerinin uzun ömürlü, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmasına katkı sunuyoruz"

Uluslararası atılım ve 2026 hedefleri

Şirket, katıldığı uluslararası fuarlar ve sektör etkinlikleriyle Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda temaslarını güçlendirdi. Bu yıl içinde Özbekistan, Kuzey Makedonya, Avusturya ve Romanya'da toplam 25 mW kurulu güce sahip projelerle yatırımcılara fırsatlar sunduklarını belirten Civelek, uluslararası stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Enerji dönüşümü küresel bir süreç ve biz bu süreçte farklı coğrafyalarda da aktif olmayı önemsiyoruz. Bu yıl içinde Özbekistan, Kuzey Makedonya, Avusturya ve Romanya'da toplam 25 mW kurulu güce sahip projelerle yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunduk. Önümüzdeki dönemde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kosova başta olmak üzere toplam 75 mW GES kurulumu hedefliyoruz. Bu yatırımlar uzun vadeli iş birlikleri ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıyor"

2026'ya girerken Türkiye'nin yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesinin önemine değinen Civelek, güneş enerjisi potansiyelinin uygun düzenlemelerle daha üst seviyelere taşınabileceğini ve bunun ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı. Civelek son olarak şunları söyledi:

"Yeni dönemde hem yurt içinde hem de hedef ülkelerde yatırımlarımıza, proje geliştirme faaliyetlerimize ve iş birliklerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin temiz enerji dönüşümünde daha güçlü bir konuma ulaşması için sahada aktif rol almaya devam edeceğiz"

