Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Motosiklet ve Motokurye Yasağı
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte motosiklet ve motokurye kullanımının yasaklandığı bildirildi.
Yasak Tarihleri ve Yetkili Açıklaması
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yasağın 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde geçerli olduğunu duyurdu.
Vali Hatipoğlu ayrıca vatandaşları, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı ve sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
