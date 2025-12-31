DOLAR
Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Motosiklet ve Motokurye Yasağı

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde motosiklet ve motokurye kullanımı yasaklandı; Vali Numan Hatipoğlu kar lastiği uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:12
Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte motosiklet ve motokurye kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Yasak Tarihleri ve Yetkili Açıklaması

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yasağın 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde geçerli olduğunu duyurdu.

Vali Hatipoğlu ayrıca vatandaşları, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı ve sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

