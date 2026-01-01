DOLAR
Muş'ta Kepçe Operatörü Çocuklara Kayma Rampası Oluşturdu

Muş'un Dağdibi köyünde kar temizliği sırasında kepçenin önünü kesen çocuklar için operatör Osman Kalaycıoğlu, güvenli bir kayma rampası hazırladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:58
Muş'ta Kepçe Operatörü Çocuklara Kayma Rampası Oluşturdu

Muş'ta kepçe operatörü çocuklarla duyarlı diyalog kurdu

Karla mücadelede sıcak anlar

Muş’ta etkili kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde kar küreme yapıldı.

Kar küreme çalışması sırasında kızakla kayarak oynayan çocuklar, kepçenin önünü keserek iş makinesini durdurdu ve operatörden yollarının açılmamasını istedi. Çocuklar, "Bu yolu temizlemeyin, biz burada kayıyoruz" dedi.

Köyde rahatsızlanan bir hastanın hastaneye ulaştırılması gerektiğini belirten kepçe operatörü Osman Kalaycıoğlu, çocukların isteğini o an için gerçekleştiremeyeceğini ifade ederek ana yolu açmak zorunda kaldı. Ancak çocukları kırmak istemeyen Kalaycıoğlu, yol açma çalışmasının ardından köyün güvenli bir bölümünde alternatif bir kayma rampası oluşturdu.

Osman Kalaycıoğlu yaşananları şöyle anlattı: "Çocuklar kepçenin önünü kesip bu yolu temizlemememi istediler. Ancak köyde hasta olduğu için yolu açmam gerekiyordu. Sonrasında çocuklarla konuşup köyün aşağı tarafında onlara kayabilecekleri bir alan yaptım. Onlar da orada kaymaya devam ettiler."

MUŞ’TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SIRASINDA KEPÇE OPERATÖRÜ İLE ÇOCUKLAR ARASINDA YAŞANAN DİYALOG...

MUŞ’TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SIRASINDA KEPÇE OPERATÖRÜ İLE ÇOCUKLAR ARASINDA YAŞANAN DİYALOG YÜREKLERİ ISITTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

