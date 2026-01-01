DOLAR
Vali Çelik'ten Hakkari'de Yeni Yıl Ziyaretleri

Hakkari Valisi Ali Çelik, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek yaklaşık 2 bin personelle yeni yılını kutladı ve görevli güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:19
Görev başındaki polis ve jandarmaya teşekkür

Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindekiler, il genelindeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyarette, Vali Çelik'e Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti. Heyet, polis kontrol noktaları ile Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Vali Çelik, yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada bulunan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, il genelinde yaklaşık 2 bin personelin görev yaptığı vurgulandı. Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin" diyerek personelin yeni yılını tebrik etti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

