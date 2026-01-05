DOLAR
Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş yer yer 10 metreye düştü; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarı yaptı, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:15
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarıyor

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle bazı alanlarda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, sisin görüşü azaltabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Görüşün düşmesi sebebiyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor. Yetkililer, tedbirli olunması çağrısında bulundu.

