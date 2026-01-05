Elazığ'ın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarıyor

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle bazı alanlarda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, sisin görüşü azaltabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Görüşün düşmesi sebebiyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor. Yetkililer, tedbirli olunması çağrısında bulundu.

