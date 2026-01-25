Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Soğuk hava ve buzlanma dikkat çekici görüntüler oluşturdu

Elazığ’ın Palu ilçesinde hafta için kendini gösteren ve etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Geceleri termometreler eksi derecelere düştü ve bu durum ilçede yaygın buzlanmaya neden oldu.

Palu ilçesinde 2 çocuk, oluşan buz sarkıtlarını eline alarak fotoğraf çektirdi. Ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

