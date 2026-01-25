Elazığ Palu'da Buz Sarkıtları Görenleri Şaşırttı

Elazığ’ın Palu ilçesinde kar yağışı sonrası düşen sıcaklıklar buz sarkıtları oluşturdu. 2 çocuk buz sarkıtlarını eline alıp fotoğraf çektirdi; görüntüler hayrete düşürdü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:27
Soğuk hava ve buzlanma dikkat çekici görüntüler oluşturdu

Elazığ’ın Palu ilçesinde hafta için kendini gösteren ve etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Geceleri termometreler eksi derecelere düştü ve bu durum ilçede yaygın buzlanmaya neden oldu.

Palu ilçesinde 2 çocuk, oluşan buz sarkıtlarını eline alarak fotoğraf çektirdi. Ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

